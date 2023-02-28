Dilan Zuniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilan Zuniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilan Zuniga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilan Zuniga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilan Zuniga 26 Temmuz 1996 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Dilan Patricio Zúñiga Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilan Zuniga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dilan Zuniga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dilan Zuniga'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dilan Zuniga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilan Zuniga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilan Zuniga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilan Zuniga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2016 yılında CD Everton

30 Haziran 2017 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2017 yılında CD Everton

1 Ocak 2019 yılında León

30 Haziran 2019 yılında CD Everton

1 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2023 yılında Palestino

Dilan Zuniga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilan Zuniga şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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