Dilane Bakwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilane Bakwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilane Bakwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilane Bakwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilane Bakwa 26 Ağu 2002 tarihinde Créteil şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilane Bakwa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Dilane Bakwa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dilane Bakwa'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dilane Bakwa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d.bakwa/

Dilane Bakwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dilane Bakwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dilane Bakwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilane Bakwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bordeaux U17

1 Temmuz 2018 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2019 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2020 yılında G. Bordeaux

Dilane Bakwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilane Bakwa şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dilane Bakwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Boissy (2010-2012), US Lusitanos Saint-Maur (2012-2015), Girondins Bordeaux (2015-2019)

Fransa U17 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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