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  3. Dilara Aksüyek, Onur Bay'ı çoktan unuttu! Verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti!

Dilara Aksüyek, Onur Bay'ı çoktan unuttu! Verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti!

Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen oyuncu Dilara Aksüyek geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Onur Bay'ı çoktan unuttuğunu açıkladı.

Dilara Aksüyek, Onur Bay'ı çoktan unuttu! Verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti!

Geçtiğimiz akşam Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülenen oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı dokuz yaş küçük sevgilisi Onur Bay hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz aylarda "Arka Sokaklar" dizisinin 'Tekin'i 25 yaşındaki oyuncu Onur Bay'la ilişki yaşamış ve aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelmişti.

İlişkilerini bitiren çiftten Aksüyek yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

Dilara Aksüyek, Onur Bay'ı çoktan unuttu! Verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti!

"BEN O SAYFAYI ÇOKTAN KAPATTIM"

Gezintiye çıkan oyuncuya geçtiğimiz aylarda biten ilişkisi hakkında soru sorulması üzerine, "Ben o sayfayı çoktan kapattım siz hala orada mısınız?" cevabını vermesi herkesi şaşırttı. 

Dilara Aksüyek, Onur Bay'ı çoktan unuttu! Verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti!

Keyifli olduğu dikkatlerden kaçmayan Aksüyek, Baş Belası dizisinde Nazlı karakteri ile rol alarak iyi bir projeye imza attığını söyledi.

Dilara Aksüyek, Onur Bay'ı çoktan unuttu! Verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti!

Öte yandan Dilara Aksüyek kendinden dokuz yaş küçük 25 yaşındaki Onur Bay ile süren dört aylık ilişkisini bitirmesinin ardından ikili birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. 
 

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