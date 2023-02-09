Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle zor günler yaşarken bu durum önceki gün Show TV Ana Haber bülteninde masaya yatırıldı. Haber spikeri Dilara Gönder, programda bu konuda çok konuşulacak sözler sarf etti. Bu sözler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gönder istifa ettiğini duyurdu. Peki Dilara Gönder neden istifa etti? Dilara Gönder ne dedi?

DİLARA GÖNDER NE DEDİ?

Dilara Gönder, Show TV Ana Haber Bülteni'nde Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır ile birlikte deprem felaketini masaya yatırdı.

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Show TV Ana Haber spikeri Dilara Gönder şunları söyledi:

"Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyurun havadan görüntüler.”

Malatya'da bir sene önce yapılan binanın yıkılmasına ilişkin konuşan Gönder, "Ömür bu kadar, bir sarsıntı. Daha biz neleri konuşuyoruz? O nereden, bu nereden? Hiçbir yerden değil. Topraktan geldik. Toprağa gidiyoruz, doğru mu? Bakın toprağa nasıl gidildi? Kim bunun sorumlusu? Kader mi, tabiat mı? Hayır. Bunun sorumlusu tekrar söylüyoruz: İnşaatıdır, mühendisidir, onayını verenidir. Kimse kıvırmasın, kimse de kalkıp hayatınızı kurtarmak için şu açılarda durun, bu açılarda durun diye buralara yaslanmasın" ifadelerini kullandı.

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DİLARA GÖNDER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Dilara Gönder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim."

Dilara Gönder'in sarf ettiği sözler nedeniyle istifaya zorlandığı belirtiliyor.