Dilara Gönder neden istifa etti? Dilara Gönder ne dedi?

Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bunun üzerine Dilara Gönder neden istifa etti? Dilara Gönder ne dedi? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Dilara Gönder neden istifa etti? Dilara Gönder ne dedi?

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle zor günler yaşarken bu durum önceki gün Show TV Ana Haber bülteninde masaya yatırıldı. Haber spikeri Dilara Gönder, programda bu konuda çok konuşulacak sözler sarf etti. Bu sözler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gönder istifa ettiğini duyurdu. Peki Dilara Gönder neden istifa etti? Dilara Gönder ne dedi?

Dilara Gönder neden istifa etti? Dilara Gönder ne dedi?

DİLARA GÖNDER NE DEDİ?

Dilara Gönder, Show TV Ana Haber Bülteni'nde Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır ile birlikte deprem felaketini masaya yatırdı.

Show TV Ana Haber spikeri Dilara Gönder şunları söyledi:

"Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyurun havadan görüntüler.”

Malatya'da bir sene önce yapılan binanın yıkılmasına ilişkin konuşan Gönder, "Ömür bu kadar, bir sarsıntı. Daha biz neleri konuşuyoruz? O nereden, bu nereden? Hiçbir yerden değil. Topraktan geldik. Toprağa gidiyoruz, doğru mu? Bakın toprağa nasıl gidildi? Kim bunun sorumlusu? Kader mi, tabiat mı? Hayır. Bunun sorumlusu tekrar söylüyoruz: İnşaatıdır, mühendisidir, onayını verenidir. Kimse kıvırmasın, kimse de kalkıp hayatınızı kurtarmak için şu açılarda durun, bu açılarda durun diye buralara yaslanmasın" ifadelerini kullandı.

Dilara Gönder neden istifa etti? Dilara Gönder ne dedi?

DİLARA GÖNDER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Dilara Gönder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim."

Dilara Gönder'in sarf ettiği sözler nedeniyle istifaya zorlandığı belirtiliyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye, deprem felaketi için tek yürek oldu! 7 kanal, deprem için yardım kampanyası düzenleyecek!
Türkiye, deprem felaketi için tek yürek oldu! 7 kanal, deprem için yardım kampanyası düzenleyecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te konuştu! Deprem felaketinde ölen ve yaralananların sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te konuştu! Deprem felaketinde ölen ve yaralananların sayısını açıkladı
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Tepki çeken olay! Deprem üzerinden siyaset yaptılar: Yardım kolilerine CHP'li Ataşehir Belediyesinin logosu yapıştırıldı
Tepki çeken olay! Deprem üzerinden siyaset yaptılar: Yardım kolilerine CHP'li Ataşehir Belediyesinin logosu yapıştırıldı
Son Haberler
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Santanna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santanna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Santanna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Santanna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
AFAD duyurdu: Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent güzel haberi duyurdu! İskenderun'da sahra hastanesi kuruldu
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent güzel haberi duyurdu! İskenderun'da sahra hastanesi kuruldu
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Umutlar tükeniyor! Gaziantep'ten gelen yeni görüntüler yürekleri acıttı! İslahiye'de binalar ve evler yıkıldı!
Umutlar tükeniyor! Gaziantep'ten gelen yeni görüntüler yürekleri acıttı! İslahiye'de binalar ve evler yıkıldı!
Depremin yıktığı Kahramanmaraş'ta mücadele sürüyor: Bir yanda enkazdan çıkanlar diğer yanda yıkılmış bir şehir! İşte Kahramanmaraş'taki görüntüler...
Depremin yıktığı Kahramanmaraş'ta mücadele sürüyor: Bir yanda enkazdan çıkanlar diğer yanda yıkılmış bir şehir! İşte Kahramanmaraş'taki görüntüler...
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?