Ülkemizi Miss World 2021 yarışmasında temsil edecek Dilara Korkmaz'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Türkiye güzelinin sosyal medya hesabında sevgilisi ile paylaştığı fotoğrafları gündeme oturdu. Korkmaz'ın yıllardır birliktelik yaşadığı aşk, takipçileri tarafından tam not aldı. Bunun ardından "Dilara Korkmaz'ın sevgilisi Kaan Murat Akpolat kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları da gündeme geldi. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

DİLARA KORKMAZ'IN SEVGİLİSİ KAAN MURAT AKPOLAT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Miss Turkey 2021 yarışmasının kazanannı Dilara Korkmaz'ın sevgilisi Kaan Murat Akpolat hakkında biyografik bilgilere ulaşılamamaktadır. Akpolat'ın 25 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Kaan Murat Akpolat, 2017- 2020 yılları arası Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü tamamladıktan sonra, 2016- 2022 ODTÜ'de Maden Mühendisliği bölümüne kayıt yaptırıp, daha sonra yine ODTÜ'de yan dal programıyla coğrafi bilgi sistemi ve Uzaktan Algılama bölümünü tamamladı.

Şimdilerde Anagold Madencilik A.Ş. şirketinde Stajyer Maden Mühendisi olarak görev yapmakta.

TÜRKİYE GÜZELİNİN SEVGİLİSİ TAM NOT ALDI

Türkiye güzeli seçilmesinin hemen ardından Dilara Korkmaz'ın İnstagram hesabı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Korkmaz'ın sosyal medyasında ilk karesini beş yıldan beri birlikte olduğu sevgilisi Kaan Murat Akpolat'la paylaştığı dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sevgilisiyle fotoğraflarını sık sık paylaşan Dilara Korkmaz'ın aşkı, takipçileri tarafından tam not aldı. Takipçilerinden gelen "Nazara inanmıyor musun" yorumları ise güldürdü.