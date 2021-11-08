2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından kaçırılarak ormanlık alana götürülmesinin arından sevgilisi tarafından darp edilerek cinsel istismara maruz kaldı. Bu olayı anlatmasının ardından Dilara Kurşun merak konusu oldu. Peki Dilara Kurşun kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilara Kurşun biyografisi!

DİLARA KURŞUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? DİLARA KURŞUN BİYOGRAFİSİ!

25 yaşındaki ünlü model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la birlikteydi. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini bitirme kararı alan çiftten iddiaya göre Kılıç, Kurşun'dan ayrılmak istemiyordu. Ayrıldıkları süre içerisinde genç kadını telefonla arayarak rahatsız etmeye başlayan Kılıç, ünlü modelin oturduğu sitede ise olay çıkartmaya çalışıyordu. Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı.

Yıl dönümlerinde buluşmak istediğini söyleyen genç adam, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı. Tehditler üzerine Tufan'ın yanına gitmek zorunda kalan Kurşun, eski sevgilisinin aracına bindi.

Araçla birlikte seyir halindeki çift arasında yeniden birlikteliklerine devam etme hususunda tartışma başladı. Tartışma devam ederken, aracı Kumköy tarafındaki ormanlık araziye süren Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti.

Ardından kıyafetlerini zorla çıkarttığı kadına cinsel saldırıda bulundu. İstismarda bulunacağı sırada Kurşun ağlamaya başlayınca, genç adam eylemine son verdi. Tufan Kılıç, genç kadını evine bıraktı.

Kurşun yaşadıkları nedeniyle Sarıyer'deki bir karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Kurşun'a darp edildiğine rapor verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Kılıç, suçlamaları reddetti. Savcılık soruşturma sonunda Kılıç hakkında Nitelikli cinsel saldırı hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı.

İddianamede, Kılıç'ın olay gecesi genç kadını ormana götürüp cinsel saldırıda bulunduğuna ve gelmeyi reddettiği için hakaret ve tehditle zorla götürdüğü anlatıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen genç, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.