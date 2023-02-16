Dilaver Guclu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilaver Guclu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dilaver Guclu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dilaver Guclu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dilaver Guclu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilaver Guclu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilaver Guclu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilaver Guclu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilaver Guclu 20 Şubat 1986 tarihinde Velbert şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Dilaver Güçlü şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilaver Guclu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dilaver Guclu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dilaver Guclu'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dilaver Gucluboyu ve yaşı kaç

Dilaver Guclu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilaver Guclu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dilaver Guclu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilaver Guclu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Wuppertal U19

1 Temmuz 2003 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2005 yılında VfL Bochum II

1 Ağu 2009 yılında Manisaspor

6 Ocak 2011 yılında Samsunspor

5 Ocak 2012 yılında Denizlispor

1 Temmuz 2012 yılında Göztepe

29 Temmuz 2013 yılında Ankaraspor

10 Temmuz 2015 yılında Balıkesirspor

16 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2017 yılında Giresunspor

10 Ağu 2017 yılında Gümüşhanespor

27 Temmuz 2018 yılında Sakaryaspor

16 Ağu 2019 yılında Manisa FK

20 Ağu 2020 yılında Kocaelispor

12 Ocak 2022 yılında Şanlıurfaspor

8 Eylül 2022 yılında Nevşehir Bld

Dilaver Guclu kimdir

Dilaver Guclu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilaver Guclu şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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Dilaver Guclu nereli

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