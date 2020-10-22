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Dilay Dilaver kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağının düşmesinin ardından olay yerine giderek Büyükçekmece Kaymakamından bilgi almak isteyen genç muhabir canlı yayın kurbanı oldu. Peki Dilay Dilaver kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

Dilay Dilaver kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

CNN Türk'ün genç muhabiri Dilay Dilaver son olarak Büyükçekmece'deki eğitim uçağının düşmesi ile ilgili Kaymakam Mehmet Özel'den bilgi almak isterken pot kırdı ve kaymakamın adını yanlış söyledi. İsminin yanlış söylemesine bozulan Mehmet Özel, Dilay Dilaver'in röportaj teklifini canlı yayında reddetti. Gündem olan olayın ardından Dilay Dilaver kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? sorularının yanıtları merak edildi. İşte Dilay Dilaver'in kariyeri...

DİLAY DİLAVER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

 

21 Ağustos 1997’de İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Küçükyalı Rezan Has Lisesi’nde tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında Uçankuş’ta futbol programı sunarak kariyerine başladı. Çeşitli kanallarda staj yaptıktan sonra 2018 yılında BJK TV’de spor spikeri ve sunucu olarak çalışmaya başladı. Spikerlik yaparken bir yandan kendi program içeriklerini hazırladı ve editörlük yaptı.

Dilay Dilaver kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

DİLAY DİLAVER KARİYERİ

2019 yılının Temmuz ayında CNN TÜRK’te Spor Spikeri olarak göreve başlayan Dilaver, 9 ay boyunca spor bültenlerini sundu. Daha sonra CNN TÜRK Haber Merkezi’ne geçti. Dilay Dilaver şu anda haber muhabirliği yapmaktadır.

Dilay Dilaver kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

Sinemaya büyük ilgi duyan Dilaver, farklı tarzlarda filmler izlemeyi ve sinema tarihi üzerine araştırmalar yapmayı seviyor. Boş zamanlarında kitap okumayı, spor yapmayı ve yeni yerler keşfetmeyi ihmal etmiyor.

Dilay Dilaver kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

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