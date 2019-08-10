Sevilen sunucu Dilay Kemer sosyal medya hesabından kötü bir haber duyurdu

Ünlü sunucu, kötü haberi Instagram hesabından duyurdu:

"Sevgili arkadaşlar Maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik... Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim... Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum"

Dilay Kemer'e ünlü isimlerden de destek yağdı:

Zeynep Sever Demirel: Dualarımız seninle

Dilay Korkmaz: Dualarım ve bütün iyi dileklerim seninle.. geçecek.. öyle yada böyle geçecek sen savaşı bırakma hepimiz hep yanındayız adaşım...

Çağıl Özge Özkul: Dilaycığım, canım, aklımız kalbimiz seninle her gün... Tüm şansımız senin yanında olsun, seni seviyoruz...

DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 Antalya doğumlu olan Dilay Kemer Fenerbahçe TV’de spikerlik yapmaktadır. Başarılı spiker, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur.

2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitinine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya’nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV’de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyor. Güzel sunucu, verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle tanımlamıştı: “Hayallerle ve hedeflerle yaşayan, başarıyla beslenen, hafif melankolik”

2014 yılının Ekim ayından beri sarı lacivertli kulüpte görev yapan Kemer, haber bülteni ve program sunmaktadır.