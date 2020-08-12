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  3. Dilber Ay'ın hayatı film oluyor!

Dilber Ay'ın hayatı film oluyor!

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden şarkıcı Dilber Ay'ın hayatı film oluyor. Senaryosu tamamlanan filmde sanatçının gençliğini oynaması için iki yıldız oyuncuyu düşünüyor. Kulislerde Aslı Enver ve Gökçe Bahadır ismi konuşuluyor.

Dilber Ay'ın hayatı film oluyor!

Kendine has tarzıyla gönüllerde taht kuran şarkıcı Dİlber Ay'ın hayatı film oluyor.

Türk halk müziği ve arabesk şarkıcısı Dilber Ay, ayak tırnağını keserken kaptığı iltihap sonucu 29 Nisan 2019'da hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçının hayatı, Kamuran Süner'in senaryosuyla film haline getirilecek.

Dilber Ay'ın hayatı film oluyor!

Yapımcılığını Oğuz Sözen, Özgür Tari ve Turgay Keskin'in yapacağı filmin yönetmeni ve oyuncularının kimler olacağı temmuzda netleşecek.

İddialara göre sanatçının gençliğini oynaması için iki yıldız isin Aslı Enver ve Gökçe Bahadır düşünülüyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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