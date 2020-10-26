Dilber Ay'ın hayatını Büşra Pekin canlandıracak!

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ünlü sanatçı Dilber Ay'ın hayat hikayesi film oluyor. Uzun zamandır üzerinde çalışılan Dilber Ay'ın hayatını hikâye edinen 'Dilber Ay' adlı sinema filmi için bir çok isim ile görüşülmüştü.

Uzun arayışların sonunda Filmde Dilber Ay’ı canlandıracak ismin Büşra Pekin olduğu açıklandı.

Görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin'in üstlendiği sinema filmini Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş senaryolaştıracak.

Ayak tırnağını keserken kaptığı iltihap sonucu hayatını kaybeden Dilber Ay'ın, çocukluğunu ise O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırırken oyuncu kadrosunda Nursel Köse ve Tuncer Salman gibi ünlü isimler de yer alacak.

Fikr'i Harika yapım ile Aytaç Medya'nın yapımcılığını üstlendiği film Adana, Sakarya ve İstanbul’da çekilecek.