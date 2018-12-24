“Dilden Gönüle” büyük ilgi gördü

Adıyaman Kent Konseyi ile Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi'nin birlikte gerçekleştirdiği "Dilden Gönüle" sohbet etkinliği gençler tarafından büyük ilgi gördü.

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi sorumlusu Yeşim Çelik Süzer ile çok sayıda gencin katıldığı sohbet programı tarihi Keleş Konağında gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel'in anlatımıyla kültürlerin kaybolmaya yüz tutan değerlerin, gelenek ve göreneklerin üzerine sohbet edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, "Şehrimizin özellikle de gençlerimizin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerden biri de kültürel yozlaşma ve bu bağlamda nesiller arasındaki kopukluktur. Gençlerimiz nine ve dedelerinin hatta babalarının değerlerinden, yaşam biçimi ve kültüründen uzak yaşamakta dolayısıyla da yabancılaşmaktadır. Bunun sağlıklı bir toplum olma yolunda ciddi bir tehlike olduğunu uzmanlar ifade etmektedir. Geçmişe takılı kalmadan ama orada var olan güzellikleri de koruyup geleceğe taşımak hem toplumsal hem de kültürel olarak önemlidir. Geçmiş ile bugün arasında kurulacak sağlam bir köprünün geleceğe dair atılacak adımların daha emin ve daha bilinçli olacağı muhakkaktır.

Özellikle gelişen teknoloji ile hızla değişen toplumsal yapımız bu hızın tesirinde kalarak bizi biz yapan değerlerimizden uzaklaşıyoruz. Burada en fazla kaybı ve bozulmayı yöresel değerlerimiz ve güzelliklerimizle yaşıyoruz. Bunun en olumsuz sonuçlarından biri de yalnızlaşıyor, bireyselleşiyoruz. İşte bu tehlikenin karşısında direnebilmek, olmazsa bile en azından süreci yavaşlatabilmek adına gençlerimizle sohbet ortamları vasıtasıyla paylaşımlar, kültürel aktarımlar yapıyoruz. Sohbetleri devam ettirmeyi planlıyoruz.

Bu fikrin sahibi ve destekçisi Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer başta olmak üzere katkı ve katılım sağlayan gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi sorumlusu Yeşim Çelik Süzer, "Gençlerin böyle bir isteği oldu. Büyükleri ile bir ortamda buluşmayı, onlarla sohbet etmeyi, bilgi, görgü ve tecrübelerini dinlemeyi, gerektiğinde sorularına cevap aramayı istediler. Bu konuyu Adıyaman Kent konseyi Başkanı Sinan Temel ile paylaşınca hemen uygulamaya geçebileceğimiz söyledi. Zaman kaybetmeden gençlerimizi de organize ederek bu işe başladık. Çok güzel bir sohbet ortamı oldu. Anlatılanlardan faydalandık, geçmişe dair kültürel yaşam biçimlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz ve büyüklerimizin değerleri hakkında bilgi sahibi olduk. Gençlerimiz büyük zevk aldı. Bu sohbetlerimiz devam edecektir. Kültürümüz ve gençlerimiz adına Kent Konseyi başkanı Sinan Temel'e, sohbette aramızda bulunan ve yerel kültürümüz konusunda önemli bir kaynak kişi olan Ahmet Akil Yağınlı'ya ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA