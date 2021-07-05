Dile kolay tam 7 yıl! Mutlu sonla biten bir ayrılık hikayesi | Kaybolan köpeğini yıllar sonra kilometrelerce uzakta buldu

ABD'de Florida eyaletinde 2014'te kaybolan bir köpek, aradan yıllar geçtikten sonra 28 Haziran'da bin 500 kilometreden fazla uzaklıktaki Michigan eyaletinde bulundu. Mucizevi hikaye duyanlara duygusal anlar yaşattı.

YILLAR SONRA SAHİBİNE KAVUŞTU

Sgt. Pepper (Biber Çavuş) adlı köpek bulunduktan iki gün sonra sahibine kavuştu. Yapılan açıklamalarda Yorkshire teriyeri cinsi köpeğin 6 yaşındayken ortadan kaybolduğu ifade edildi. Talihsiz köpek kaybolduktan sonra sahibi olduğunu söyleyen bir kişi tarafından çalındı. Polise ihbarda bulunan köpeğin asıl sahibi ise mikroçip şirketini bilgilendirmişti. Ancak köpek bulunamamıştı.

7 YIL GEÇİNCE ÜMİDİNİ YİTİRMİŞTİ

Yetkililer tarafından yıllar sonra yapılan açıklama duyanları hayrete düşürdü. İnanmakta zorluk yaşayan köpeği sahibi hayvanın bulunduğu duyunca sevinçten deliye döndü. 7 yıl sonra gelen mutluluk, herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan köpeğin sahibi çok üzülse de aradan geçen 7 yıl neticesinde ümitlerini kaybetmişti. Yetkililer köpeğin geçen pazartesi yüzlerce kilometre uzaktaki Michigan'da bulunduğunu, mikroçipteki iletişim bilgileri sayesinde sahibine ulaştıklarını duyurdu.

KÖPEĞİN BAŞINA NELER GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Aradan geçen 7 yıl sonra evinden kilometrelerce uzakta bulunan köpeğin başına neler geldiği ise merak konusu oldu. Ancak son 5 yıldır mikroçipten ve çalındığından haberi olmayan bir aileyle yaşadığı kaydedildi.

Eaton County Hayvan Kontrolü görevlileri, yıllarca köpeğe bakan ve sıcak yuva veren aileye teşekkür ederek, sevimli hayvana gerçek ailesine ulaştırmak için yola çıktı. Öte yandan yıllardır köpeğe bakan ailenin anlayışlı tacvrı için de şu ifadeler kullanıldı: "Sgt. Pepper'ın asıl ailesiyle yeniden bir araya gelmesini anlayışla karşıladığı için ikinci aileye teşekkür ediyoruz… Bu inanılmaz hikaye evcil hayvanınıza mikroçip taktırmanın ve iletişim bilgilerinizi güncel tutmanın önemini kanıtlıyor. Yaşananlar aynı zamanda, bulunan bütün köpeklerin mikroçip taramasından geçirilmesinin neden çok önemli olduğunu gösteriyor."