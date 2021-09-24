Show Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına, Gaziantep Gürpınar köyünden başvuran Dilek Albayrak’ın programa konuk oldu. Canlı yayına eşi ile birlikte gelen Albayrak'ın ailesi hakkında anlattıkları ise ülkeyi adeta şoke etti. Kan donduran itiraflarının ardından "Dilek Albayrak kimdir? Didem Arslan Yılmaz programındaki Dilek kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. Haberimizde soru detaylarına yer verdik.

DİLEK ALBAYRAK KİMDİR?

Dilek Albayrak'ın itirafları izleyicinin yüreğini yaktı. 12 yaşından beri ailesi tarafından cinsel istismara uğradığını ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandığını iddia edilen Dilek Albayrak, programa eşi Bahattin Albayrak ile katıldı. Eşi Bahattin Yanık, kayınvalidesinin içeceğine ilaç atarak uyuttuğunu ve kendisi uyuduktan sonra eşini başka şahıslara istismar ettirdiğini açıkladı. Yayın esnasında itiraflarıyla yürek Dilek'in amcası programa telefon aracılığıyla bağlanarak, genç kadının ve eşinin anlattığı her şeyi reddederek yalanladı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ PROGRAMINDAKİ DİLEK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dilek Albayrak, 2003 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 17 yaşında olan Albayrak, Bahattin Yanık ile evlidir. Show Tv'de Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılıp milyonların yüreğini dağlayan genç kadın şimdilerde yaşadığı zulmün faillerinin ceza almasını istiyor.

Dilek Albayrak hakkında yeterli biyografik bilgiye ulaşılamamaktadır.