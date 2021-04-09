İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya ile ilgili açıklamada bulundu. Peki Dilek İmamoğlu annesi Hava Kaya kimdir? | Öldü mü? | Hava Kaya neden öldü? | Dilek İmamoğlu instagram hesabı nedir?

DİLEK İMAMOĞLU ANNESİ HAVA KAYA KİMDİR?

Havva Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi; eşi Dilek İmamoğlu'nun annesidir.

Dilek İmamoğlu (evlilik öncesi soyadı ile Dilek Kaya) Trabzonlu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesinin adı Hava Kaya'dır.

HAVA KAYA ÖLDÜ MÜ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

HAVA KAYA NEDEN ÖLDÜ?

Hava Kayanın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, kıymetli eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya vefat etmiştir. 11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla merhume son yolculuğuna uğurlanacaktır.

İBB ailesi olarak, merhumeye Allah’tan rahmet; Kaya ve İmamoğlu ailelerine de başsağlığı ve sabır dileriz."

DİLEK İMAMOĞLU İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Dilek İmamoğlu'nun instagram hesabı: @dk_imamoglu'dur.