Dilenci kadınlar hasılatı kocalarıyla paylaştı

Gaziantep'te cami önünde çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlar, topladıkları paraları eşleri ile paylaştı.

Gaziantep'te cami önlerinde para toplayan iki kadın dilenci, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Cuma namazı çıkışında cami önünde çocukları ile birlikte dilenen 2 kadın, cami cemaatinin dağılmasının ardından kendilerini uzaktan izleyen kocaları ile buluştu. Kadınlar, saydıkları parayı kocaları ile paylaştı. Hasılat paylaşımının ardından ise dilenciler yayan olarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA