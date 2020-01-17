Dilencilik ve satıcılık yapan 7 çocuk yakalandı

Gaziantep'te Çocuk Şube Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 7 çocuk yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kale içi ile yakın çevresinde ve merkez ana cadde ve kavşaklarda dilenci ve satıcılara yönelik denetleme yaptı. Yapılan çalışmalarda dilencilik ve satıcılık yaparak sürücülere, yayalara ve çevreye rahatsızlık veren 4'ü yabancı uyruklu 7 çocuk yakalandı.

Yakalanan çocuklardan 1'i yurda teslim edilirken, 6 çocuk ise idari işlem uygulanarak ailelerine bırakıldı.

Kaynak: İHA