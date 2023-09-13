Dilencilikte çığır açan "Oscarlık" oyunculuk kamerada

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir şahsın para toplamak için yaptığı yöntemler akıllara durgunluk verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Dilencilikte çığır açan "Oscarlık" oyunculuk kamerada

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir şahsın para toplamak için yaptığı yöntemler akıllara durgunluk verdi. Elindeki simit tepsisiyle yürürken bir anda yere yığılan şahısın oyunculuğu güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya tanık olan esnaf, "Şahıs bize ambulansı aramamamız gerektiğini, kendisinin iyi olduğunu söyledi. İlaç parasının olmadığını ve epilepsi hastası olduğunu söyledi. Bende olayın tamamen dolandırıcılık olduğunu, insanların iyi niyetini sömürdüğünü idrak ettim. Polis geliyor dediğimde ise şahıs hemen ayağa kalktı, gitmeye yeltendi" dedi.

İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, elindeki simit tepsisiyle dolaşan şahıs, çevreye baktıktan sonra bir anda kendini yavaşça yere atarak bayılma numarası yaptı. Şahsın elindeki simitler yola savrulurken şahsın bayıldığını gören vatandaşlar yardımına koştu. Yerde bulunan simitleri alan vatandaşlar yardım etme çapası içine girerken şahıs, vatandaşlarla bir süre konuştuktan sonra malzemelerini alarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların duygularını bu şekilde sömürerek para toplamaya çalışan şahsın "Oscarlık" oyunculuğu da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın dükkanların içine bakarak gitmesi, geri dönüp elindeki simit tepsisini ve kendisini yavaşça yere atması, vatandaşların yardım etmesi ve şahsın vatandaşlarla bir süre konuşarak bölgeden ayrılması yer alıyor.

"Polis geliyor dediğimde ise şahıs hemen ayağa kalktı, gitmeye yeltendi"

Olayın dükkanının önünde gerçekleştiğini aktaran Okan Soğukpınar, "Biz o gün rutin işlerimizi yapıyorduk. Depoda ürünleri düzeltirken bir kadın seslendi. Bizde arkamızı döndüğümüzde şahıs yolda yatıyordu, ayaklarını sallıyordu. Ben daha önce İstanbul'da bu olayın yaşandığını gördüğüm için ve elinde simit tepsisi düşüşte aynıydı. Direkt polisi, ambulansı aradım ve olayın dolandırıcılık olduğunu tahmin ettim. Daha sonrasında arkadaşlar yardıma koştu ve şahıs bize ambulansı aramamamız gerektiğini, kendisinin iyi olduğunu söyledi. İlaç parasının olmadığını ve epilepsi hastası olduğunu söyledi. Bende olayın tamamen dolandırıcılık ve insanların iyi niyetini sömürdüğünü idrak ettim. İnsanlarda tam o sırada para çıkarmaya başladı. Ben engel olmaya çalıştım ve şahsa beklemesi gerektiğini, polisin yolda olduğunu söyledim. Polis geliyor dediğimde ise şahıs hemen ayağa kalktı, gitmeye yeltendi. İnsanlarımız iyi niyetli para vermeye çalıştı. Şahıs buradan gitti. Polis geldi, peşine düşütü yakalandı mı bilmiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Son Haberler
İş Bankası, 100. Yıl Girişim Sermayesi’ni tanıttı
İş Bankası, 100. Yıl Girişim Sermayesi’ni tanıttı
Net sıfır emisyonda 2035 hedefi
Net sıfır emisyonda 2035 hedefi
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Bitlis’te ‘İlköğretim Haftası’ töreni
Bitlis’te ‘İlköğretim Haftası’ töreni
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!