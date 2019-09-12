Dilenen ve sokaklarda çalışan çocuklara yönelik denetim yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde sokaklarda dilenen ve çalışan çocuklara yönelik çalışma yapıldı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara yönelik ortak yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde dilenen ve peçete satarak para kazanmaya çalışan 2'si yabancı uyruklu toplam 3 çocuk yakalandı. Yakalanan çocuklar ekipler tarafından kayıt altına alınarak ailelerine teslim edilmek üzere götürüldü. Çocuklara yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA