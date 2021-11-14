Dili boğazına kaçan futbolcu nefessiz kalarak hastaneye kaldırıldı
Malatya'da maç esnasında karşı takımdaki meslektaşıyla girdiği mücadelede dili boğazına kaçan Malatya İdmanyurdu oyuncusu Osman Doğru, hastaneye kaldırıldı.
TFF Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1.Grup'ta Malatya İdmanyurdu, sahasında Malatya Darendespor ile karşı karşıya geldi. Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada gerçekleştirilen rekabetin 78. dakikasında Malatya İdmanyurdu oyuncusu Osman Doğru'nujn, rakibiyle girdiği ikili mücadele esnasında dili boğazına kaçtı. Talihsiz olay sonucu nefessiz kalarak yere düşen futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.
DURUMU İYİ
Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken, futbolcu ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hasta Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karşılaşma Malatya İdmanyurdu'nun 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.