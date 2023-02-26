Dillan Solomons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dillan Solomons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dillan Solomons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dillan Solomons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dillan Solomons 23 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Dillan Peter Solomons şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dillan Solomons Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dillan Solomons, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 20 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Dillan Solomons'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dillan Solomons Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/_solomons18?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Dillan Solomons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dillan Solomons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Dillan Solomons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dillan Solomons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Milano United

2 Ağustos 2017 yılında Royal Eagles

2 Temmuz 2019 yılında Stellenbosch FC

23 Kasım 2020 yılında All Stars

10 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

20 Haziran 2022 yılında Kaizer Chiefs

Dillan Solomons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dillan Solomons şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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