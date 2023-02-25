Dilmurat Mawlanniyaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilmurat Mawlanniyaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilmurat Mawlanniyaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilmurat Mawlanniyaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilmurat Mawlanniyaz 8 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 迪力穆拉提·毛拉尼牙孜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilmurat Mawlanniyaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dilmurat Mawlanniyaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dilmurat Mawlanniyaz'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dilmurat Mawlanniyaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilmurat Mawlanniyaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilmurat Mawlanniyaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilmurat Mawlanniyaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2017 yılında XJ T. Leopard

21 Şubat 2019 yılında CQ Dangdai Lif.

1 Ocak 2021 yılında HN S. Longmen

Dilmurat Mawlanniyaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilmurat Mawlanniyaz şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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