Dilovan Oksuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilovan Oksuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilovan Oksuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dilovan Oksuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dilovan Oksuz 16 Ocak 2002 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsviçre,Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dilovan Oksuz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestsports yapmaktadır. Dilovan Oksuz, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dilovan Oksuz'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dilovan Oksuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dilovan Oksuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Pully Football
22 Ocak 2020 yılında Vevey United
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2022 yılında Xamax FCS U21
31 Ağustos 2022 yılında FC Thun U21
Dilovan Oksuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dilovan Oksuz şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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