Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in biyografisi...

Dilovası’nda gerçekleşen meclis toplantısında bir meclis üyesi, Dilovası'ndaki vatandaşların ekmek kuyruğuna girdiğini ve yoksul olduklarını belirtti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, meclis üyesine Kanada’ya giden öğrenciler üzerinden “Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş” diyerek cevap verdi. Bu sözler gündem konusu oldu ve Hamza Şayir araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir kimdir? Kaç yaşında, nereli?

HAMZA ŞAYİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

49 yaşındaki Hamza Şayir 1972 yılında Ardahan'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ardahan'da tamamlamıştır. Kadıköy Newport Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2016 yılında mezun olmuştur. Siyasete 2011 yılında Dilovası İlçe Başkanlığı yöneticisi olarak başladı. AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı, Dış İlişkiler Birim Başkanlığı ve Sivili Toplum Kuruluşları Birim Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

Ayrıca yerel seçimler, genel seçimler ve 16 Nisan Halk oylamasında ilçe SKM Başkanlığı görevini üstlendi. Birçok mesleki eğitim ve seminerlerin yanı sıra siyasi akademi, liderlik, siyasi eğitim ve sertifika programlarına da katıldı. İngilizce bilen Şayir, evli ve 3 çocuk babasıdır