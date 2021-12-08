Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den gündem olan açıklama: Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde belediyenin Aralık ayı Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. Saadet Partisi Meclis Üyesi Turan Tekgül'ün hizmet konusunda ifadelerinin ardından söz alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası'ndan Kanada'ya göç edenler üzerinden çok konuşulacak ifadeler kullandı.

" İRTİCA ETMEK İÇİN ‘BİZ GAYİZ BİZİM CİNSEL HAKLARIMIZA SALDIRI VAR' DİYORLAR"

"Sizle beraber milliyetçiyim diye geçinen ilçe başkanlarımıza da söylüyorum." diyen Başkan Şayir şunları söyledi:

" Çocuklarınızı oraya gönderirken posterin altında fotoğraf çekiliyorsunuz. Gittiğiniz yerde ilgili parti kimse oraya üye yapıyorsunuz sonra sanal bir manşet yaptırıyorsunuz. Bakın arkadaşlar Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İrtica etmek için ‘Biz gayiz bizim cinsel haklarımıza saldırı var, burada geçinemiyoruz’ diyorlar ya"

Ayrıca 2020 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin kişinin Dilovası’ndan Kanada’ya göç ettiği öne sürülüyor.