Kaan Yıldırım'ın izlerini siliyor! Mehmet Dinçerler istedi Hadise kıramadı! O hamlesiyle geçmişi söküp attıDSÖ'den rahatlatan açıklama! "Kovid-19 aşısının Omicron varyantına karşı da etkili olmaması için bir sebep yok"Sigaraya 5 TL zam var mı? Sigaraya zam geldi mi? 6 Aralık güncel TEKEL sigara fiyatlarıJandarma Astsubay alımı ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvurularıFenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine gelecek isim belli oldu! Yönetim harekete geçti!Boşanmalarının ardından yeni aşklara yelken açan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan sürpriz buluşma! Sarmaş dolaş fotoğraf çekildiler!Antalya'da bugün okullar tatil mi? 8 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı son dakika ?Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlileriydi! Çalıştıkları yere cenazeleri gitti!Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? 2021 güncel çiğ süt fiyatlarıİbrahim Tatlıses'e 'yaşam boyu onur ödülü" veren Pantene, vatandaşı çileden çıkarak açıklama yaptı! "kadın hakları konusundaki duruşu net"
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den gündem olan açıklama: Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den gündem olan açıklama: Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçeden çok sayıda kişinin Kanada'ya gitmesine ilişkin olarak," Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için ‘Biz gayız bizim cinsel haklarımıza saldırı var, burada geçinemiyoruz' diyorlar" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde belediyenin Aralık ayı Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. Saadet Partisi Meclis Üyesi Turan Tekgül'ün hizmet konusunda ifadelerinin ardından söz alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası'ndan Kanada'ya göç edenler üzerinden çok konuşulacak ifadeler kullandı.

dilovasi-6700.jpg

" İRTİCA ETMEK İÇİN ‘BİZ GAYİZ BİZİM CİNSEL HAKLARIMIZA SALDIRI VAR' DİYORLAR"

"Sizle beraber milliyetçiyim diye geçinen ilçe başkanlarımıza da söylüyorum." diyen Başkan Şayir şunları söyledi:

" Çocuklarınızı oraya gönderirken posterin altında fotoğraf çekiliyorsunuz. Gittiğiniz yerde ilgili parti kimse oraya üye yapıyorsunuz sonra sanal bir manşet yaptırıyorsunuz. Bakın arkadaşlar Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İrtica etmek için ‘Biz gayiz bizim cinsel haklarımıza saldırı var, burada geçinemiyoruz’ diyorlar ya"

Ayrıca  2020 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin kişinin Dilovası’ndan Kanada’ya göç ettiği öne sürülüyor. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT