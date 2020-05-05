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Dilovası Belediyesinden ödüllü kompozisyon yarışması

KOCAELİ (AA) - Dilovası Belediyesince ödüllü kompozisyon yarışması düzenlenecek.Belediyeden yapılan açıklamada, "Evimiz Okulumuz" sloganıyla 9-10-11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayan yarışmanın konusu “Kovid19’un Sosyal Hayatımıza ve Aile Yaşantımıza Etkileri” olacak.Yarışmaya...

Dilovası Belediyesinden ödüllü kompozisyon yarışması

KOCAELİ (AA) - Dilovası Belediyesince ödüllü kompozisyon yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Evimiz Okulumuz" sloganıyla 9-10-11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayan yarışmanın konusu “Kovid19’un Sosyal Hayatımıza ve Aile Yaşantımıza Etkileri” olacak.

Yarışmaya katılımlar 16 Mayıs'a kadar yapılabilecek, sonuçlar 19 Mayıs’ta açıklanacak.

Dereceye giren öğrenciler, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonuyla ödüllendirilecek.

Kaynak: AA




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