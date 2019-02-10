Dilovası Selahaddin Eyyubi Akademi Lisesi hizmete açıldı

Dilovası Selahaddin Eyyubi Akademi Lisesi, düzenlenen tanıtım programı ile öğrencilerin hizmetine açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı, lise ve mezun öğrencilere okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Lise, hizmet halkasına bir yenisini daha ekledi. İzmit, Gebze, Gölcük, Karamürsel ve Derince'den sonra Dilovası Selahaddin Eyyubi Akademi Lise, düzenlenen tanıtım programı ile öğrencilerin hizmetine açıldı. Tanıtım töreninde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, "Bu lisede geleceğin Selahaddin Eyyubi'leri yetişecek" dedi.

Dilovası Selahaddin Eyyubi Akademi Lise'nin önünde gerçekleşen tanıtım törenine TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, veliler, öğrenciler ve çok sayıda Dilovası'lı vatandaş katıldı.

Programda öğrencilere seslenen Karaosmanoğlu, "Bu lisede geleceğin Selahaddin Eyyubi'leri yetişecek. O Selahaddin ki büyük komutan ve İslam'a sahip çıkan adam gibi bir adam. Kürt bir kardeşimizdi ülkesini savunan Kudüs'e sevdalı bir yiğitti. Onun gibilerine ihtiyaç var. En güzel hizmet manevi hizmettir. Gençlerimize inanıyorum ve güveniyorum bizim yaptıklarımızdan çok daha güzelini burada yetişen gençler yapacaktır" diye konuştu.

Açılışı yapılan oluşan lise, toplam 900 metrekare ve 450 öğrenci kapasiteli. İçerisinde 5 tane derslik ve 1 tane bilgisayar sınıfı bulunan lisede; satranç odası, mescit, geleneksel sanat atölyesi, playstation sınıfı, spor salonu, PDR odası, kütüphane ve gençlerin sohbet edebileceği fuaye yer alıyor.

Kaynak: İHA