Dilovası Şubat ayı meclisi gerçekleşti

KOCAELİ(İHA) – Dilovası Belediyesi Şubat ayı meclisi Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen Şubat ayı meclisinde gündeme dair konuşmaya yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Beş yıldır ilçemize hizmet için hep birlikte çalıştık. İyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. Şimdi 31 Mart'ta yapılacak yeni bir seçim sürecindeyiz. Bu yerel seçimin başta ilçemize, halkımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Görev süresince gerçekleştirdikleri uyumlu çalışmalar adına tüm meclis üyelerine teşekkür eden Toltar, "Son meclisimiz olmasa da teskere için alıştırma yapıyoruz. İnşallah yeni gelecek olan yönetim bizden sonra Dilovası için, çocuklarımız için daha güzel çalışmalara imza atacaklardır. Her şeyden önce Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bayrağımız inmesin. Bu ülkenin huzuru, birliği ve demokrasisi hepimiz için vazgeçilmezimizdir" diye konuştu.

Toltar, "Görev süremizin son günlerinde geçtiğimiz hafta İleri Biyolojik Artıma Tesisimizin açılışını yaptık. Tesisin yapımında emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve İSU Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Yine İlçemizin giriş çıkış sorununu çözecek olan Batı Kavşağı 2. Etap düzenlemesi son aşama gelindi. İnşallah hep birlikte açılışını yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Toltar'ın konuşmasının ardından 11 gündem maddesi mecliste görüşüldü. Meclis gündeminde yer alan gündem maddelerinin bazıları komisyona havale edilirken, bazıları ise meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Kaynak: İHA