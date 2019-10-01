Dilovası’nda asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi yaz aylarının son günlerinde ilçede asfalt seferberliğine devam ediyor.

Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi ve Diliskelesi Mahallelerinde başlattığı asfalt çalışması aralıksız sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Diliskelesi Mahallesi girişi üzerinde yapılan çalışmalar ile bozuk yollar onarılırken caddeler de daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise göreve geldikten sonra hız kesmeden Dilovası'nın bütün noktalarında asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.

Başkan Şayir, "Ekiplerimiz mahallelerimiz ve şehir merkezinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda asfalt çalışması yapıyor. Her yıl kalitemizi artırarak yapacağımız asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tüm yollarımızı güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ediyoruz. Alt yapısı biten bütün yollarımızda asfalt çalışmaları yapıyoruz. Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden bütün ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gidiyoruz. Asfaltlanan yeni yollarımız halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA