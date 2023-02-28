Dilshod Akhmadaliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilshod Akhmadaliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilshod Akhmadaliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilshod Akhmadaliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilshod Akhmadaliev 2 Kasım 1994 tarihinde Namangan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Дилшод Аҳмадалиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilshod Akhmadaliev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dilshod Akhmadaliev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dilshod Akhmadaliev'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dilshod Akhmadaliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilshod Akhmadaliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilshod Akhmadaliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilshod Akhmadaliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Obod

1 Ocak 2016 yılında Bunyodkor

8 Ocak 2018 yılında Cezalı

1 Temmuz 2018 yılında Bunyodkor

5 Ocak 2021 yılında AGMK Olmaliq

Dilshod Akhmadaliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilshod Akhmadaliev şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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