Dilshod Juraev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilshod Juraev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dilshod Juraev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dilshod Juraev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dilshod Juraev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilshod Juraev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dilshod Juraev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilshod Juraev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilshod Juraev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilshod Juraev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilshod Juraev 21 Nisan 1992 tarihinde Taschkent şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Дилшод Сурат оглы Джураев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilshod Juraev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dilshod Juraev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dilshod Juraev'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dilshod Juraev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilshod Juraev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Dilshod Juraev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilshod Juraev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bunyodkor

1 Mart 2012 yılında Dinamo

1 Ağustos 2012 yılında Bunyodkor

1 Şubat 2016 yılında AGMK Olmaliq

1 Temmuz 2018 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

11 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

22 Temmuz 2022 yılında Qizilqum

Dilshod Juraev kimdir

Dilshod Juraev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilshod Juraev şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dilshod Juraev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 13 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dilshod Juraev nereli

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