Dilshod Saitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilshod Saitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dilshod Saitov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dilshod Saitov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dilshod Saitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilshod Saitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dilshod Saitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilshod Saitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilshod Saitov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilshod Saitov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilshod Saitov 2 Şubat 1999 tarihinde Kitob şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Дилшод Баходирович Саитов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilshod Saitov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Dilshod Saitov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dilshod Saitov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dilshod Saitov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilshod Saitov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Dilshod Saitov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilshod Saitov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nasaf Qarshi

3 Ocak 2023 yılında Pakhtakor

Dilshod Saitov kimdir

Dilshod Saitov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilshod Saitov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dilshod Saitov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dilshod Saitov nereli

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