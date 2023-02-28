Dilshod Yokubov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilshod Yokubov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilshod Yokubov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilshod Yokubov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilshod Yokubov 25 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Дилшод Якубов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilshod Yokubov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dilshod Yokubov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dilshod Yokubov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilshod Yokubov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilshod Yokubov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilshod Yokubov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında FK Chigatoy

31 Aralık 2020 yılında L. Tashkent U21

1 Ocak 2021 yılında OKMK U21

1 Ocak 2022 yılında AGMK Olmaliq

Dilshod Yokubov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilshod Yokubov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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