Dilshod Yuldashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilshod Yuldashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilshod Yuldashev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilshod Yuldashev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilshod Yuldashev 28 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Дилшод Юлдашев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilshod Yuldashev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına - tarihinde katılmıştır. Dilshod Yuldashev'nin FC Olympic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dilshod Yuldashev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilshod Yuldashev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilshod Yuldashev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilshod Yuldashev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilshod Yuldashev şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dilshod Yuldashev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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