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  3. Dilsiz dostlarımız unutulmadı! Ekipler aç kalan sokak hayvanları için harekete geçti

Dilsiz dostlarımız unutulmadı! Ekipler aç kalan sokak hayvanları için harekete geçti

Pandemi kısıtlamaları ile birlikte insanlar evlere kapandı. İnsanlara muhtaç olan sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor. Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için besleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Dilsiz dostlarımız unutulmadı! Ekipler aç kalan sokak hayvanları için harekete geçti

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla, sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara mama desteği aksatılmıyor. Vatandaşların büyük kısmının evlerinde kalması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin belirli noktalarına kuru mamalar bırakarak, can dostlarına destekte bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne kuru mama ve su bırakabileceğini de hatırlatıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Dilsiz dostlarımız unutulmadı! Ekipler aç kalan sokak hayvanları için harekete geçti

Dilsiz dostlarımız unutulmadı! Ekipler aç kalan sokak hayvanları için harekete geçti

Dilsiz dostlarımız unutulmadı! Ekipler aç kalan sokak hayvanları için harekete geçti

Dilsiz dostlarımız unutulmadı! Ekipler aç kalan sokak hayvanları için harekete geçti

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