Dilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilson 22 Mart 1997 tarihinde Benguela şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Angola uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Bartolomeu Kamone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Star Sports Management yapmaktadır. Dilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dilson'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında C.R.D. Libolo

23 Ağustos 2021 yılında Aca. Lobito

29 Mayıs 2022 yılında C.R.D. Libolo

22 Eylül 2022 yılında Aswan SC

Dilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilson şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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