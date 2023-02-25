Dilumut Tudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilumut Tudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilumut Tudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilumut Tudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilumut Tudi 25 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 迪力依米提·土地 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilumut Tudi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dilumut Tudi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Dilumut Tudi'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dilumut Tudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilumut Tudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilumut Tudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilumut Tudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2019 yılında XJ T. Leopard

20 Ocak 2020 yılında GuaZ FC Res.

6 Şubat 2020 yılında CC Yatai

Dilumut Tudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilumut Tudi şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dilumut Tudi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 15 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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