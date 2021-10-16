Dilüviyum ne demek, TDK'ya göre Dilüviyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dilüviyum ne demek? Dilüviyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dilüviyum kelimesi. Peki dilüviyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dilüviyum nedir, dilüviyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİLÜVİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dilüviyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dilüviyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dilüviyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bugünkü ırmakların Dördüncü Çağdan kalma en eski alüvyonları

