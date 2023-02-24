Dilyan Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilyan Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilyan Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilyan Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilyan Georgiev 17 Haziran 2002 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Дилян Ивайлов Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilyan Georgiev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Dilyan Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dilyan Georgiev'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dilyan Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilyan Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilyan Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilyan Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Tsarsko Selo

26 Ocak 2022 yılında Oborishte

1 Temmuz 2022 yılında Krumovgrad

7 Ocak 2023 yılında Sportist Svoge

Dilyan Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilyan Georgiev şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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