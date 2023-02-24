Dimitar Avramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Avramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Avramov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Avramov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Avramov 30 Mayıs 2000 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Николаев Аврамов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Avramov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Avramov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dimitar Avramov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitar Avramov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Avramov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Avramov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Avramov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Maritsa

Dimitar Avramov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Avramov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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