Dimitar Burov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Burov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Burov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Burov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Burov 31 Ağustos 1997 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Христов Буров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Burov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Dimitar Burov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitar Burov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar Burov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Burov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Burov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Burov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Sl. Sofia U19

1 Temmuz 2016 yılında Slavia Sofia

6 Ocak 2017 yılında Spartak Pleven

30 Haziran 2017 yılında Slavia Sofia

5 Eylül 2018 yılında CSKA 1948

30 Haziran 2019 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Strumska Slava

1 Ağustos 2020 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2021 yılında Montana

Dimitar Burov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Burov şuan Montana takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitar Burov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia

Bulgaristan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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