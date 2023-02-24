Dimitar Dikliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Dikliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Dikliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Dikliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Dikliev 4 Mayıs 2006 tarihinde Kalofer şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Петров Диклиев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Dikliev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Dikliev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitar Dikliev'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dimitar Dikliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Dikliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dimitar Dikliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Dikliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Botev II

Dimitar Dikliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Dikliev şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.