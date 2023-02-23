Dimitar Evtimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Evtimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Evtimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Evtimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Evtimov 7 Eylül 1993 tarihinde Shumen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Иванов Евтимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Evtimov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Dimitar Evtimov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 17 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dimitar Evtimov'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitar Evtimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Evtimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Evtimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Evtimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nottm Forest

6 Ekim 2011 yılında Ilkeston Town

8 Kasım 2011 yılında Nottm Forest

9 Kasım 2011 yılında Gainsborough

10 Aralık 2011 yılında Nottm Forest

16 Temmuz 2013 yılında Nuneaton

11 Kasım 2013 yılında Nottm Forest

19 Ağustos 2014 yılında Mansfield Town

3 Ocak 2015 yılında Nottm Forest

31 Ağustos 2016 yılında Olhanense

9 Ocak 2017 yılında Nottm Forest

28 Ekim 2017 yılında Port Vale

1 Kasım 2017 yılında Nottm Forest

31 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2018 yılında Burton Albion

19 Ocak 2019 yılında Accrington St.

17 Temmuz 2020 yılında CSKA-Sofia

Dimitar Evtimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Evtimov şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitar Evtimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Volov (Shumen), FC Chavdar (Etropole)

Bulgaristan U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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