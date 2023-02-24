Dimitar Gospodinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Gospodinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Gospodinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Gospodinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Gospodinov 19 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Красимиров Господинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Gospodinov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Gospodinov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitar Gospodinov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar Gospodinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Gospodinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Gospodinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Gospodinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ludogorets II

Dimitar Gospodinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Gospodinov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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