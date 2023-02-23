Dimitar İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar İliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar İliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar İliev 25 Eylül 1988 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Красимиров Илиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar İliev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Dimitar İliev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dimitar İliev'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitar İliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar İliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar İliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar İliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Lok. Plovdiv

1 Ocak 2010 yılında CSKA Sofya

1 Şubat 2010 yılında Minyor Pernik

30 Haziran 2010 yılında CSKA Sofya

1 Şubat 2011 yılında Pirin

30 Haziran 2011 yılında CSKA Sofya

1 Ağustos 2011 yılında Montana

1 Temmuz 2012 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2014 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2017 yılında Podbeskidzie

16 Temmuz 2018 yılında Lok. Plovdiv

Dimitar İliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar İliev şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitar İliev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotive Plovdiv, Botev Plovdiv

Bulgaristan takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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