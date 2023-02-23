Dimitar İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar İliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar İliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar İliev 16 Mart 1993 tarihinde Kavarna şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Недков Илиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar İliev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar İliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitar İliev'nin Montana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitar İliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar İliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar İliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar İliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Kaliakra

1 Şubat 2015 yılında Dob. Dobrich

1 Ocak 2016 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2016 yılında Pomorie

20 Temmuz 2017 yılında Dob. Dobrich

16 Ocak 2023 yılında Montana

Dimitar İliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar İliev şuan Montana takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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