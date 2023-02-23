Dimitar İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar İliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar İliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar İliev 22 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Емилов Илиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar İliev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dimitar İliev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitar İliev'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar İliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar İliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar İliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar İliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ludogorets U19

1 Temmuz 2018 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948

1 Ocak 2022 yılında Botev Vratsa

18 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Ludogorets II

Dimitar İliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar İliev şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitar İliev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ludogorets Razgrad

Bulgaristan U17 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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