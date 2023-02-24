Dimitar İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar İvanov 29 Mayıs 2003 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Георгиев Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar İvanov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dimitar İvanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitar İvanov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2021 yılında Belasitsa

Dimitar İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar İvanov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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