Dimitar Kalchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Kalchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Kalchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Kalchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Kalchev 14 Mart 1999 tarihinde Pazardzhik şehrinde doğmuştur. 1,7 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Красимиров Калчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Kalchev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Kalchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitar Kalchev'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar Kalchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Kalchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Kalchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Kalchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2018 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv GO

1 Şubat 2019 yılında Vihren

1 Ocak 2021 yılında Levski Karlovo

1 Temmuz 2021 yılında Levski Krumovgr

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

Dimitar Kalchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Kalchev şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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