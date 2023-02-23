Dimitar Kostadinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Kostadinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Kostadinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Kostadinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Kostadinov 14 Ağustos 1999 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Мирославов Костадинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Kostadinov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Dimitar Kostadinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitar Kostadinov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitar Kostadinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Kostadinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Kostadinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Kostadinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2020 yılında Septemvri Sofia

1 Ocak 2021 yılında Tsarsko Selo

30 Haziran 2021 yılında Septemvri Sofia

2 Eylül 2021 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Septemvri Sofia

31 Mayıs 2023 yılında Levski Sofia

Dimitar Kostadinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Kostadinov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitar Kostadinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC DIT Sofia

Bulgaristan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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